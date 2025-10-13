Hamas, Israel bắt đầu trao đổi con tin, tù nhân

Xe của Cơ quan Chữ Thập Đỏ chở các con tin rời Gaza hôm 13/10 (Ảnh: Reuters).

Times of Israel dẫn lời một quan chức Israel cho biết, 7 con tin đã được chuyển giao cho Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) từ cánh vũ trang của Hamas tại Gaza. Việc bàn giao 13 con tin Israel còn sống sót còn lại, cùng 28 con tin khác, gồm 26 người đã chết và 2 người mất tích, dự kiến được tiến hành sau đó.

Đổi lại, theo thỏa thuận, Israel sẽ trả tự do cho gần 2.000 người Palestine bị giam giữ và kết án trong các nhà tù của nước này trong ngày 13/10. Tổng cộng 1.966 người đã lên các xe buýt rời khỏi trại giam của Israel và phần lớn được dự kiến trả tự do tại Bệnh viện Nasser ở Dải Gaza.

Khoảng một chục tay súng bịt mặt mặc đồ đen, được cho là thành viên của cánh vũ trang Hamas, đã có mặt tại Bệnh viện Nasser ở miền nam Gaza.

Hamas bắt đầu trả tự do cho 7 con tin Israel đầu tiên (Video: AP)

Tại Israel, người dân mang cờ tập trung gần khu quân sự Reim, sát biên giới Gaza, nơi các con tin được đưa về trước khi chuyển tới các bệnh viện. Hàng trăm người khác cũng tụ tập tại Quảng trường Con tin ở Tel Aviv, hò reo, vẫy cờ Israel và giơ cao ảnh các nạn nhân bị bắt giữ.

“Tôi tuyên bố cuộc chiến đã kết thúc”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không Lực Một khi đang trên đường từ Washington đến Israel hôm 12/10. Khi được hỏi về triển vọng hòa bình khu vực, ông nói thêm: “Tôi nghĩ tình hình sẽ trở lại bình thường”.

Hôm nay ông cũng theo dõi quá trình trao đổi con tin, tù nhân giữa Israel và Hamas qua truyền hình trực tiếp trên Không Lực Một.

Ông Trump dự kiến được đón tiếp như một “người hùng” khi phát biểu trước quốc hội Israel vào cuối ngày 13/10. Tổng thống Israel Isaac Herzog cho biết ông Trump sẽ được trao tặng huân chương dân sự cao quý nhất của Israel trong năm nay.

Người Israel reo hò, chờ khoảnh khắc con tin được trả tự do (Video: AP)

Trong một tuyên bố phát đi hôm nay, Hamas khẳng định cam kết tuân thủ các điều khoản và thời hạn của thỏa thuận, với điều kiện Israel cũng thực hiện đúng cam kết. Hamas cho rằng Israel buộc phải chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin sau khi chiến dịch quân sự thất bại trong việc giải cứu họ bằng vũ lực.

Cuộc xung đột ở Dải Gaza khởi phát từ cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10/2023, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng tại Israel và 251 người bị bắt làm con tin. Kể từ đó, các đợt không kích và tấn công trên bộ của Israel đã khiến hơn 67.000 người Palestine thiệt mạng.

Triển vọng đạt được hòa bình bền vững hiện phụ thuộc vào các cam kết toàn cầu, dự kiến được thảo luận trong hội nghị thượng đỉnh do Tổng thống Trump chủ trì tại khu nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh ở Ai Cập, với sự tham dự của hơn 20 lãnh đạo thế giới vào cuối ngày 13/10.

Tuy nhiên, nhiều trở ngại vẫn còn ở phía trước. Một số bước trong “kế hoạch 20 điểm” của ông Trump vẫn chưa đạt được đồng thuận, bao gồm việc xác định cơ chế quản trị Dải Gaza sau khi chiến sự chấm dứt và tương lai của Hamas, lực lượng vẫn kiên quyết từ chối yêu cầu giải giáp của Israel.