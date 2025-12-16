Video
Người Hà Nội khổ sở vì âm thanh ồn ào của sân pickleball sát nhà

Sống cạnh sân pickleball, nhiều người khổ sở vì âm thanh ồn ào từ sáng sớm đến tối muộn.
