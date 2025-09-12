Video
Người gốc Việt nổ súng ngăn vụ cướp tiệm vàng ở California

Một nhóm người bịt mặt đã dùng búa phá cửa tiệm vàng ở Milpitas, California, nhưng chủ tiệm gốc Việt đã kịp nổ súng ngăn chặn.
