Một video do camera an ninh ghi lại cho thấy cảnh một nhóm nghi phạm gồm khoảng 10-15 người đeo mặt nạ đập phá cửa tiệm Fine Jewelry, một tiệm vàng của người gốc Việt ở Milpitas, bang California, Mỹ vào đầu giờ chiều 10/9.

Cảnh sát cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 1h30 ngày 10/9 khi trong tiệm chỉ có chủ tiệm và một nhân viên. Chỉ vài giây sau, chủ tiệm vàng đã nổ một phát súng, khiến nhóm người này bỏ chạy, nhờ đó ngăn chặn được vụ cướp.

Theo cảnh sát, các nghi phạm đã rời khỏi hiện trường trước khi lực lượng chức năng đến nơi.

Người gốc Việt nổ súng ngăn vụ cướp tiệm vàng ở California (Video: ABC News)

Hiện trường vụ cướp bất thành cho thấy cửa ra vào và cửa kính bị phá vỡ. Cảnh sát Milpitas cho biết không có ai bị thương và dường như không có món trang sức nào bị lấy đi.

Thị trưởng Milpitas, bà Carmen Montano, nói: “Nếu chủ tiệm không có vũ khí để khiến bọn cướp sợ hãi thì mọi chuyện đã tồi tệ hơn nhiều”. Cảnh sát cho biết khẩu súng của chủ tiệm được sở hữu hợp pháp.

Vụ cướp bất thành xảy ra bên trong siêu thị Seafood City, một khu thương mại tập trung nhiều cửa hàng của cộng đồng gốc Á.

Bà Montano cho hay doanh nghiệp này từng bị cướp cách đây 2 năm.

“Bởi vì đây không phải lần đầu, lần trước họ đã bị cướp, thiệt hại rất nặng, toàn bộ hàng hóa bị lấy đi và công ty bảo hiểm tăng phí”, Thị trưởng Montano nói.

Trước cửa hàng bị hư hại, bà Montano cùng với Liên minh Vì Gắn kết Cộng đồng đã kêu gọi Thống đốc Gavin Newsom phân bổ thêm ngân sách cho Dự luật 36 về tội phạm, được thông qua vào tháng 11 năm ngoái. Bà nhấn mạnh: “Tình hình đang vượt khỏi tầm kiểm soát, chúng ta phải hành động và xin hãy làm tròn trách nhiệm”.

“Chúng ta thấy tội phạm giữa ban ngày tấn công các doanh nghiệp nhỏ”, Tuan Ngo, người sáng lập tổ chức Asians Unite, nói.

Tuần trước, một băng cướp bịt mặt cũng đã tấn công táo bạo nhằm vào tiệm vàng Kim Hung ở khu Đông San Jose, bang California, Mỹ.

Camera an ninh cho thấy, băng cướp lái ô tô lao thẳng vào tiệm vàng, sau đó khoảng 10 kẻ mặc áo khoác đen trùm mũ và che kín mặt xông vào bên trong. Nhóm này dùng búa và rìu đập vỡ các tủ trưng bày chứa vàng và trang sức. Chủ tiệm 88 tuổi chỉ biết bất lực chứng kiến và bị một tên cướp xô ngã xuống sàn.