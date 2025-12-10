Video
Người dùng tưởng tốt, nhưng 3 phụ kiện này đang gây hại điện thoại

Nhiều phụ kiện điện thoại được người dùng ưa thích và sử dụng hằng ngày, nhưng thực tế lại âm thầm khiến thiết bị nóng hơn, hiển thị kém hơn, giảm tuổi thọ pin.
