Người đi xe máy trượt ngã vì phanh gấp tránh ô tô lao ra đường

Khi thấy chiếc ô tô lao ra đường, người đàn ông đi xe máy đã giật mình phanh gấp để tránh, nhưng lại khiến chính người này bị ngã ra đường.
