Video
video cùng chuyên mục

Người đi xe máy trượt ngã, suýt lao vào gầm xe buýt cùng chiều

Người đàn ông điều khiển xe máy di chuyển nhanh, khi gặp ô tô trước mặt đã phanh gấp khiến người này bị trượt ngã và suýt lọt vào gầm chiếc xe buýt chạy cùng chiều.
Đọc thêm : Nổi bật tuần qua: Thót tim khoảnh khắc bé gái lao xe qua trước mũi tàu