Người đi xe máy suýt trả giá đắt vì giành đường với xe đầu kéo

Người điều khiển xe máy đã không chịu nhường đường khi chiếc xe đầu kéo đang chuyển hướng, khiến người này suýt bị bánh xe chèn qua người.
