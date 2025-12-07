Video
Người đi xe máy phóng nhanh, đâm vào ô tô đang lùi ra đường

Người đàn ông điều khiển xe máy tốc độ cao, khi gặp chiếc ô tô đang lùi ra đường đã không kịp xử lý dẫn đến tình huống va chạm mạnh.
