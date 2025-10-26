Video
video cùng chuyên mục

Người đi xe máy liều lĩnh chen ngang khi xe tải đang quay đầu

Bất chấp việc chiếc xe tải đang đi lùi để quay đầu, người đi xe máy vẫn liều lĩnh chen vào phía đuôi xe để vượt hết sức nguy hiểm.
