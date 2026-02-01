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Người đi xe máy lao vào gầm xe tải

Người đàn ông đầu trần, điều khiển xe máy chạy ngược chiều, đã bất ngờ lao ra đường và chui vào gầm một chiếc xe tải.
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