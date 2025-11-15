Video
video cùng chuyên mục

Người đi xe máy lao thẳng vào ô tô ngược chiều

Người đàn ông đầu trần điều khiển xe máy tốc độ cao, khi gặp ô tô ngược chiều đã không kịp xử lý dẫn đến tình huống đối đầu.
