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Người đi xe máy đâm ngang hông ô tô đang quay đầu

Người đi xe máy lao đi với tốc độ cao, khi gặp ô tô quay đầu đã không kịp xử lý, dẫn đến tình huống va chạm giữa hai phương tiện.
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