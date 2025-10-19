Video
video cùng chuyên mục

Người đi xe máy đâm mạnh vào đuôi xe tải dừng bên lề đường

Chỉ ít giây sau khi chiếc xe tải tấp vào lề đường, một người điều khiển xe máy đã đâm mạnh vào đuôi chiếc xe này.
Đọc thêm : Nổi bật tuần qua: Xe phân khối lớn phóng nhanh gây tai nạn nghiêm trọng