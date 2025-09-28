Video
video cùng chuyên mục

Người đi xe máy chen vào khoảng trống của xe đầu kéo đang chuyển hướng

Mặc dù chiếc xe đầu kéo đang chuyển hướng, người điều khiển xe máy vẫn chen vào khoảng trống giữa chiếc xe này và dải phân cách để vượt lên.
