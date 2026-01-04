Video
video cùng chuyên mục

Người đi xe máy bị hất ngã vì giành đường với ô tô đang chuyển hướng

Dù ô tô đã có tín hiệu chuyển hướng, người đàn ông đi xe máy vẫn cố gắng chen lên để giành đường, hậu quả người này đã bị ô tô hất ngã.
