Người đi xe đạp bám sát đuôi xe tải đầy nguy hiểm

Người đàn ông đi xe đạp tốc độ cao nhưng lại bám sát sau đuôi chiếc xe tải chạy cùng chiều, dường như để tránh gió.
