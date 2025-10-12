Video
Người đi xe đạp bám đuôi container hết sức nguy hiểm

Kiểu chạy xe của người đàn ông này là hết sức nguy hiểm vì nếu xe container phanh gấp vì tình huống bất ngờ, người đàn ông sẽ không kịp xử lý và đâm vào đuôi xe container.
