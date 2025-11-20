Video
Người dân vùng lũ Phú Yên chèo thuyền trên đường, bỏ nhà đi tránh lũ

Nước sông dâng nhanh tại phường Tuy Hòa (Đắk Lắk) sáng 20/11 buộc nhiều hộ rời nhà tránh lũ. Người dân đưa thuyền lên đường để di chuyển khi khu vực ngập sâu.
