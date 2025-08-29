Video
Người dân thích thú hoá thân thành diễn viên tại phim trường số

Hàng trăm người dân tìm tới khu phim trường số tại triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" để được làm diễn viên.
