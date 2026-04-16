Video
video cùng chuyên mục

Người dân tháo dỡ nhà, giao đất cho dự án mở rộng quốc lộ 13

Nhiều ngày qua, người dân sinh sống ở quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình, TPHCM) đã tháo dỡ nhà, bàn giao mặt bằng để thi công dự án.
Đọc thêm : Hàng trăm hộ dân tháo dỡ nhà, bàn giao mặt bằng mở rộng quốc lộ 13 ở TPHCM