Hàng trăm hộ dân tháo dỡ nhà, bàn giao mặt bằng mở rộng quốc lộ 13 ở TPHCM

Những ngày gần đây, hàng loạt hộ dân sinh sống dọc quốc lộ 13, thuộc phường Hiệp Bình, TPHCM, đã bắt đầu tiến hành tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng để phục vụ dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường huyết mạch cửa ngõ phía Đông thành phố.

Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13, đoạn từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình, có tổng chiều dài khoảng 6,3km và tổng mức đầu tư lên đến gần 21.000 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, tuyến đường sẽ được mở rộng lên 60m, tương đương 10-12 làn xe, và được triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT. Ngoài việc mở rộng mặt đường, khoảng 3,5km ở giữa tuyến sẽ được xây dựng đường trên cao (cầu cạn) với quy mô 4 làn xe, cùng với đường song hành ở hai bên.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí cho thấy, một số hộ dân thuộc diện giải tỏa hoàn toàn đã hoàn tất việc tháo dỡ nhà cửa và di dời đến nơi ở mới, nhường đất cho dự án.

Nhiều hộ dân khác cũng đã thuê thợ bên ngoài để phá dỡ nhà cửa, chuẩn bị bàn giao mặt bằng cho dự án.

Ông Trương Văn Mười (56 tuổi) đang cẩn thận tìm lại những vật dụng còn có thể sử dụng được trong căn nhà cũ của mình. Gia đình ông đã sống ở đây hơn 60 năm và giờ phải nhường đất cho dự án, chuyển đến nơi ở mới.

Dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 13 ảnh hưởng đến 1.041 trường hợp. Đến nay, ban quản lý dự án đã chi trả bồi thường cho 598 trường hợp với tổng kinh phí 4.368 tỷ đồng.

Chị Trịnh Hồng Thắm chia sẻ: "Con đường này thường xuyên kẹt xe, việc buôn bán cũng gặp khó khăn. Gia đình chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ, chờ đến lúc nhận đền bù thì sẽ tháo dỡ nhà, bàn giao mặt bằng theo đúng quy định".

Cách nhà chị Thắm không xa, căn nhà của bà Mai nằm sâu trong hẻm cũng bị giải tỏa một phần. Bà Mai cho biết, gia đình đã nhận gần 3,8 tỷ đồng tiền đền bù và đang chờ giấy phép để tháo dỡ một phần nhà, sửa sang lại theo đúng quy định.

Nhiều trường hợp có mặt bằng bị ảnh hưởng một phần cũng đã chủ động cắt bớt mặt tiền, lùi nhà vào phía trong và sửa sang lại nơi ở.

Mới đây, Sở Xây dựng TPHCM đã đề xuất điều chỉnh tiến độ dự án mở rộng quốc lộ 13. Theo đó, công tác chi trả bồi thường và bàn giao mặt bằng dự kiến hoàn thành vào tháng 6, khởi công dự án vào tháng 1/2027 và hoàn thành vào cuối năm 2028.

Quốc lộ 13 từ lâu đã được xem là một trong những "điểm đen" thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm và ngập úng khi mưa lớn, triều cường.

Sau khi được nâng cấp và mở rộng, tuyến đường này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực giao thông đáng kể ở khu vực cửa ngõ phía Đông TPHCM, đồng thời tăng cường khả năng kết nối giữa TPHCM với các tỉnh Đông Nam Bộ.

Hướng tuyến dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13 (Ảnh: Google Maps).