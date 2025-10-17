Video
Người dân sống trong nỗi lo sạt lở ở dự án khu dân cư Lâm Đồng

Taluy cao hàng chục mét trong dự án khu dân cư ở Lâm Đồng sạt lở khiến nhiều nhà cửa, hạ tầng khu dân cư bị đổ sập, hư hỏng.
