Video
video cùng chuyên mục

Người đàn ông xử lý bình tĩnh, tránh cú ngã đau trong tình huống bất ngờ

Đang trèo lên cao để sửa lại mái nhà, người đàn ông gặp sự cố bất ngờ khi chiếc thang phía dưới chân bị đổ, khiến ông không còn chỗ đứng.
Đọc thêm : Clip “cô gái giúp đỡ người khác trong cơn mưa tầm tã” gây cảm động tuần qua