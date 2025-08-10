Video
Người đàn ông xăm trổ đánh cô gái tại chung cư ở Hà Nội

Do mẫu thuẫn của hai bé trai khi chơi ở sân chung cư, người bố đã hành hung mẹ của đứa trẻ còn lại, khiến chị này phải nhập viện.
