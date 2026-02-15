Video
video cùng chuyên mục

Người đàn ông vừa nhảy dây, vừa cõng người lập kỷ lục thế giới

Trong sách kỷ lục Guinness, có những kỷ lục thế giới độc đáo đến mức khó tin.
Đọc thêm : Video “nữ ca sĩ cưỡi trăn khổng lồ lên sân khấu” nổi bật tuần qua