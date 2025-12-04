Video
video cùng chuyên mục

Người đàn ông tử vong khi tập gym do bị tạ rớt vào ngực

Một người đàn ông đã tử vong sau khi bị thanh tạ trượt khỏi tay và đè lên ngực trong lúc tập luyện tại một phòng gym ở Olinda (Brazil), dù được cấp cứu ngay sau đó.
Đọc thêm : Người đàn ông tử vong do tạ trượt khỏi tay, rớt xuống ngực