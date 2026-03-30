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Người đàn ông tình cờ gặp đàn cá heo trắng, hồng ở Quảng Ninh

Khi đi câu, anh Huy (ở Quảng Ninh) nhìn thấy đàn cá heo khoảng 6-7 con bơi gần thuyền.
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