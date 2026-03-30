Đi câu, người đàn ông phát hiện đàn cá heo trắng, hồng ở Quảng Ninh

Có thời gian rảnh rỗi, anh Huy (sống ở xã Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh) cùng bạn bè thong dong trên thuyền đi câu cá tại xã Cái Chiên.

Đang thả câu, người đàn ông nhìn thấy đàn cá kích thước lớn liên tục nhấp nhô trên mặt nước ở vị trí cách thuyền khoảng vài trăm mét. Quan sát kỹ, anh Huy mới nhận ra đó là cá heo.

"Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cá heo ở khoảng cách gần như vậy. Tôi từng nghe bà con ngư dân nói cá heo xuất hiện ở vùng biển Quảng Ninh nhưng chưa có cơ duyên để gặp chúng", anh Huy nói.

Đàn cá heo có 2 màu trắng, hồng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo anh, toàn bộ đàn cá heo có 6-7 con, trong đó con đầu đàn có mày trắng, các con bơi phía sau có màu hồng rất đẹp mắt.

"Cá heo vốn thông minh, hiền hòa. Chúng vô tư bơi gần thuyền của chúng tôi khoảng 5-6 phút rồi mới rời đi", anh cho hay.

Đoạn video đàn cá heo tung tăng bơi lội trước mặt ngư dân được anh Huy ghi lại nhận về nhiều lượt tương tác. Các ý kiến bình luận cho rằng, sự xuất hiện của đàn cá heo cho thấy môi trường sinh thái vùng biển ở xã Cái Chiên sạch sẽ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đinh Quang Mạnh (Chủ tịch UBND xã Cái Chiên) xác nhận có đàn cá heo mới xuất hiện tại vùng biển thuộc địa bàn xã hôm 27/3.

"Đây không phải là lần đầu tiên cá heo xuất hiện ở vùng biển ở xã Cái Chiên. Trung bình mỗi năm loài vật này bơi về đây khoảng 1-2 lần", ông Mạnh nói.

Theo ông Mạnh, đàn cá heo xuất hiện cho thấy, môi trường biển trong lành, nước biển sạch. Đây là tín hiệu tốt với công tác bảo vệ môi trường biển thời gian qua.

"Thời gian qua, chúng tôi thường xuyên tuyên truyền để bà con ngư dân bảo vệ động vật biển trong quá trình đánh bắt hải sản.

Cái Chiên là địa bàn thu hút nhiều du khách đến tham quan. Vì vậy, xã đã chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường, thường xuyên thu gom và nhặt rác trên biển", Chủ tịch UBND xã Cái Chiên nói thêm.

Người đàn ông tình cờ gặp đàn cá heo trắng, hồng ở Quảng Ninh (Video: Nhân vật cung cấp).

Cá heo là động vật có vú, sống dưới nước thuộc bộ cá voi. Chúng sinh con, nuôi con bằng sữa của cá mẹ, hít thở không khí bằng phổi.

Cá heo nổi tiếng thông minh, sống theo đàn, có thể định vị bằng âm thanh.

Mặc dù cá heo không có kỹ năng ngôn ngữ giống như con người, các nhà nghiên cứu đã chứng minh rằng chúng có cấu trúc giao tiếp phức tạp, cho phép vượt qua các thử thách đơn giản như giải đố.

Cá heo cũng sử dụng trí thông minh bậc cao của mình để thành lập các nhóm xã hội, sử dụng công cụ, và thậm chí dạy cho nhau những bài học mới.