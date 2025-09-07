Video
video cùng chuyên mục

Người đàn ông thức dậy nửa đêm vì rắn hổ mang bò lên giường ngủ

Một người đàn ông sống tại ngôi làng ở thành phố Puri, Ấn Độ, đã tỉnh dậy vào lúc nửa đêm khi cảm thấy thứ gì chuyển động dưới chân.
