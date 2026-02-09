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Người đàn ông rốn lũ Gia Lai bán mai tết bất ngờ với hành động của khách

Khách mua mai Tết nhưng quên trả tiền, đổi lại, ông Đặng Đình Tuấn (quê Gia Lai) bất ngờ với hành động của người dân Nghệ An.
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