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Người đàn ông hành hung phụ nữ đang bế con nhỏ

Người phụ nữ bế trên tay bé gái nhỏ tuổi bị một người đàn ông hành hung tại phường Hai Bà Trưng (Hà Nội).
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