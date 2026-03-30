Hà Nội: Tạm giữ người đàn ông hành hung 3 mẹ con ở phố Lò Đúc

Sáng 30/3, lãnh đạo Công an phường Hai Bà Trưng cho biết đơn vị đã tạm giữ người đàn ông hành hung 3 mẹ con trên phố Lò Đúc để phục vụ điều tra.

Theo vị này, người đàn ông này thường xuyên có hành vi gây mất trật tự, mâu thuẫn với nhiều hộ dân xung quanh.

"Trường hợp này sẽ khởi tố để xử lý theo quy định pháp luật", vị lãnh đạo Công an phường Hai Bà Trưng cho hay.

Trước đó tối 29/3, mạng xã hội lan truyền video ghi cảnh người phụ nữ bế trên tay bé gái nhỏ tuổi bị một người đàn ông hành hung tại phường Hai Bà Trưng. Theo nội dung video, người đàn ông lớn tuổi liên tục chửi bới, có hành vi xô đẩy khiến người phụ nữ đang bế bé gái ngã đập đầu vào tường.

Nạn nhân vừa loạng choạng đứng dậy, ông này vẫn tiếp tục chửi bới, lao vào tấn công, đấm vào vùng mặt, vùng đầu nạn nhân.

Người đàn ông liên tục chửi bới, hành hung mẹ con người hàng xóm (Video: Vũ Tuyết).

Qua xác minh ban đầu, vụ việc xảy ra vào tối 28/3, tại ngõ 132 phố Lò Đúc. Người phụ nữ 38 tuổi và bé gái 11 tháng tuổi bị hàng xóm tuổi ngoài 60 hành hung.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí tối 29/3, chị Trần Thu Thuỷ (38 tuổi, phường Đống Đa, TP Hà Nội), nạn nhân trong vụ việc, cho biết mới chuyển về ngôi nhà của người bạn ở ngõ 132 Lò Đúc được 2 ngày thì bị hàng xóm tấn công.

"Khoảng 18h ngày 28/3, sau khi dọn đồ đến căn nhà số 55, ngõ 132 phố Lò Đúc, tôi để xe máy cách nhà hàng xóm khoảng 2m thì người đàn ông chạy ra chửi bới. Lúc này, tôi cầm điện thoại quay lại sự việc, và bảo con gái lớn gọi cảnh sát 113.

Thấy chúng tôi gọi công an, người đàn ông càng tỏ ra hung hăng, tiếp tục chửi bới rồi lao tới xô đẩy khiến tôi ngã ngửa ra phía sau. Khi đó, trên tay tôi đang bế con gái 11 tháng tuổi, khiến đầu cháu đập mạnh vào tường.

Trước đó, ngay ngày đầu tiên mẹ con tôi chuyển đến đây, người đàn ông này cũng chạy ra chửi bới, thậm chí nhổ nước bọt, hắt nước vào người chúng tôi", chị Thủy kể.

Theo lời người phụ nữ, sự việc ồn ào kéo dài khoảng 45 phút, từ lúc con gái chị gọi điện thoại báo công an tới khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường.

Đêm xảy ra sự việc, 3 mẹ con chị Thuỷ đến công an phường trình báo, rồi đi đến một số bệnh viện để kiểm tra thương tích. Chị Thuỷ và con gái út đang nằm theo dõi tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Người phụ nữ và con gái lớn bị thương phần mềm, tâm lý hoảng sợ. Bé gái 11 tháng tuổi được bác sĩ xác định bị chấn động não, chấn thương phần mềm vùng đầu, nôn trớ, quấy khóc, phải nằm viện để tiếp tục theo dõi thêm.

"Con gái lớn của tôi hiện rất hoảng sợ. Tôi bảo cháu về nhà lấy đồ mang vào viện, cháu sợ không dám về nhà một mình, phải có người đi cùng", chị Thuỷ nói.