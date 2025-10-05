Video
video cùng chuyên mục

Người đàn ông gặp nạn vì luồn lách tìm cách vượt xe trước mặt

Người này sau đó tăng tốc, lách qua làn đường ngược chiều để vượt mà không quan sát suýt lọt vào gầm chiếc ô tô lao đến từ phía đối diện.
Đọc thêm : Nổi bật tuần qua: Xe cứu hộ chở theo ô tô tiền tỷ "trèo" qua dải phân cách