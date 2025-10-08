Video
Người đàn ông điều khiển ô tô tông thẳng vào quán, một phụ nữ tử vong

Mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, người đàn ông lái ô tô tông vào đối thủ ở trong quán khiến một phụ nữ tử vong và một người bị thương.
