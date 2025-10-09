Lao xe vào quán nhậu làm một người chết: Có dấu hiệu hành vi Giết người?

Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ Đặng Văn Sang (27 tuổi, ở xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) để điều tra hành vi lao xe vào quán nhậu khiến một phụ nữ tử vong tối 7/10.

Theo công an, tối 7/10, Sang uống bia tại một quán ốc trên địa bàn xã Bình Dương thì tình cờ gặp anh S. (26 tuổi, người cùng xã) nên tới chào hỏi nhưng đôi bên xảy ra cự cãi, đánh nhau. Sang lấy dao rượt đuổi anh S. nhưng được một số người can ngăn. Tuy nhiên, do tiếp tục bị khiêu khích, nghi phạm đã tháo biển số xe rồi điều khiển xe lao vào đối thủ.

Chiếc xe tông trúng anh S. rồi tiếp tục lao vào quán ăn bên cạnh khiến bà L.T.Q. (55 tuổi) tử vong. Sau đó, Sang rời hiện trường và ra đầu thú vào rạng sáng ngày 8/10.

Khoảnh khắc ô tô lao vào quán nhậu khiến một người tử vong (Ảnh cắt từ clip).

Dữ liệu hình ảnh và clip ghi lại sự việc được đăng tải lên mạng xã hội, gây ra sự phẫn nộ trong dư luận. Nhiều người đề nghị cần xử lý nghiêm và xem xét dấu hiệu của hành vi giết người.

“Côn đồ, liều lĩnh hết chỗ nói. Cần có một bản án nghiêm khắc để răn đe, triệt tiêu những hành vi tương tự”, bạn đọc Dung Le bức xúc.

“Hành vi này phải là tội giết người, không thể là tai nạn giao thông làm chết người được”, độc giả Tran Ngo Duy bình luận gay gắt.

Vậy dưới góc độ pháp lý, hành vi của Sang có thể bị xử lý ra sao?

Luật sư Quách Thành Lực (Giám đốc Công ty Luật Pháp trị, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận đây là một dạng mâu thuẫn khá phổ biến và đáng báo động trong xã hội. Xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt, sau đó là những lời lăng mạ, khiêu khích lẫn nhau, nhiều người sẵn sàng động thủ, thậm chí sử dụng mọi biện pháp bạo lực có thể để giải quyết mâu thuẫn. Hành vi này không chỉ ảnh hưởng tới những bên liên quan mà còn đe doạ tới tài sản, sức khoẻ và tính mạng của những người xung quanh.

Đối với sự việc trên, người thực hiện hành vi là Sang, còn người bị thiệt hại là bà Q. Từ lời khai của tài xế, dù Sang khai nhận không có chủ đích tước đoạt tính mạng nạn nhân nhưng với dữ liệu hiện trường và các tình tiết khách quan khác của vụ việc, có cơ sở để xem xét hành vi có dấu hiệu của tội Giết người.

Đặng Văn Sang (Ảnh: Công an cung cấp).

“Theo Bộ luật Dân sự 2015, ô tô được xếp vào nhóm nguồn nguy hiểm cao độ. Mọi hành vi sử dụng ô tô để cố tình lao vào người khác đều là hết sức nguy hiểm, có khả năng lập tức tước đoạt tính mạng của người khác.

Dù ý chí của người điều khiển phương tiện có cố tình xâm phạm tính mạng nạn nhân hay không, họ vẫn phải ý thức rằng đây là hành động có tính sát thương cao. Do đó, dù có cố tình thực hiện hành vi nhằm đoạt mạng người khác hay không, người điều khiển phương tiện vẫn có thể bị xem xét dấu hiệu của tội Giết người.

Đối với sự việc trên, từ dữ liệu camera và lời khai của Sang, có thể nhìn nhận tài xế này đã cố tình lao xe vào anh S. Dù anh S. không tử vong nhưng chiếc xe sau đó lại lao sang quán ăn bên cạnh và khiến một người phụ nữ thiệt mạng. Bởi vậy, có cơ sở để xem xét trách nhiệm thanh niên này theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015”, luật sư bình luận.

Nếu bị công an quy kết trách nhiệm hình sự về tội Giết người, Sang có thể bị áp dụng tình tiết định khung “Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người” theo khoản 1, Điều 123 với khung hình phạt có thể áp dụng là phạt tù 12-20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Về việc Sang bị đối thủ khiêu khích, cơ quan điều tra sẽ làm rõ anh S. đã nói những gì, có mang tính xúc phạm nghiêm trọng tới danh dự, nhân phẩm hoặc có các hành vi khác dẫn tới tinh thần của tài xế bị kích động hoặc kích động mạnh hay không. Đây sẽ là căn cứ để áp dụng tội danh và xem xét có áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho tài xế hay không.

Về phía anh S., cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ những hành vi của người này trong quá trình xô xát với Sang, từ đó xác định có hay không dấu hiệu của hành vi Gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015.