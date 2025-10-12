Video
video cùng chuyên mục

Người đàn ông đầu trần chạy xe máy ngược chiều gặp cảnh sát giao thông

Người đàn ông không đội mũ bảo hiểm, chạy xe máy vào làn đường ngược chiều đã lập tức phải trả giá khi gặp lực lượng cảnh sát giao thông đang đi tuần tra.
