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Người đàn ông đánh phụ nữ lớn tuổi

Theo luật sư, hành hung người khác dù thương tích dưới 11% nhưng mang tính côn đồ vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
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