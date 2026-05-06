Người đánh phụ nữ sau câu nói "mày thử tát tao xem" có bị xử lý hình sự?

Công an xã Hà Bắc (TP Hải Phòng) đang xác minh, xử lý vụ việc có dấu hiệu cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn.

Theo cơ quan công an, khoảng 20h30 ngày 2/5, tại nhà bà B.T.C., 58 tuổi, ở xã Hà Bắc, anh T.V.L., 38 tuổi, trú tại thôn Nhân Lư, đã dùng tay chân đánh bà C..

Sau vụ việc, bà C. được đưa tới Trung tâm Y tế Thanh Hà để khám và điều trị. Ngay trong tối cùng ngày, Công an xã Hà Bắc đã triệu tập anh T.V.L. tới trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, người này thừa nhận hành vi đánh bà C..

Người đàn ông đánh phụ nữ lớn tuổi (Clip: Quay lại màn hình).

Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn trước đó giữa cháu của bà C. và con trai anh T.V.L., đều là học sinh tiểu học. Trong lúc tới nhà nói chuyện, hai bên xảy ra cãi vã, xô xát.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông lao vào tát liên tiếp, hành hung một phụ nữ lớn tuổi ngay trước cửa nhà. Đáng chú ý, trước khi xảy ra vụ việc, hai bên có lời qua tiếng lại và người phụ nữ đã buông lời thách thức "mày thử tát tao một phát xem".

Theo dõi nội dung đoạn clip, luật sư Trần Viết Hà (Đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk) nhận định vụ việc có hai điểm sai đáng chú ý.

Thứ nhất, quyền bất khả xâm phạm về thân thể của con người phải được tôn trọng. Dù lỗi lầm, sai trái xuất phát từ phía người phụ nữ, người đàn ông cũng không được bộc phát, thực hiện hành vi tấn công, hành hung như trong clip.

Luật sư Hà phân tích, hành vi đánh người, dù mức độ thương tật chưa đến 11% nhưng nếu mang tính chất côn đồ, vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ luật Hình sự. Trong trường hợp đủ căn cứ xử lý hình sự, khung hình phạt thấp nhất là cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Nếu chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định 282/2025, với mức phạt tiền từ 6 đến 8 triệu đồng.

Điểm sai thứ hai, theo luật sư nằm ở phát ngôn của người phụ nữ với câu nói "mày thử tát tao xem". Theo luật sư, việc kích động hoặc thách thức người khác gây thương tích cho mình là hành vi không nên, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

"Trong trường hợp này chỉ là vài cú tát, rất may không gây hậu quả nghiêm trọng. Nhưng nếu gặp người nóng tính, không kiểm soát được hành vi, hậu quả có thể rất khó lường, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Khi đó, việc người gây ra hành vi bị xử lý hình sự cũng không thể bù đắp những tổn hại đã xảy ra", luật sư Hà phân tích.

Qua vụ việc, luật sư khuyến cáo mỗi người cần kiểm soát hành vi và lời nói trong cuộc sống, đặc biệt khi xảy ra mâu thuẫn, cần giữ sự bình tĩnh để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.