Người đàn ông cứu mẹ con bám cột điện nhiều giờ giữa dòng nước lũ ở Huế

Khi di chuyển vào vùng ngập ở Huế, đội cứu hộ của anh Phạm Hoài Phương nghe tiếng kêu cứu và quay lại, thấy hai mẹ con ôm chặt cột điện giữa dòng lũ.
