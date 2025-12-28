Video
video cùng chuyên mục

Người đàn ông bị ô tô tông văng vì lao ra đường mà không quan sát

Người đàn ông đầu trần đi xe máy từ nhà ra đường mà không dừng lại để quan sát đã bị chiếc ô tô lao đến tông văng.
