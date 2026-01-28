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Người đàn ông bị đấm gục trước trung tâm thương mại ở Nha Trang

(Dân trí) – Một người đàn ông bị đấm gục trên vỉa hè đường Trần Phú (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Công an đang vào cuộc xác minh vụ việc.
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