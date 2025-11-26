Video
Người dân ở Khánh Hòa làm bè tự chế đi giữa mưa lũ

Các thanh niên ở xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa làm bè tự chế để di chuyển đi lại giữa những ngày mưa lũ.
