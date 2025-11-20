Video
Người dân Nha Trang gõ mái tôn chờ cứu hộ

(Dân trí) - Nước lũ dâng cao, nhiều người ở phường Tây Nha Trang, Khánh Hòa bị cô lập, phải trèo lên mái nhà gõ vào tôn để lực lượng cứu hộ phát hiện và ứng cứu.
