Người dân Nghệ An gom yêu thương gửi vùng lũ

Người dân Nghệ An đã gom hàng trăm tấn hàng hóa, đồ dùng, như yếu phẩm gửi vào đồng bào vùng lũ Đắk Lắk, Gia Lai.
