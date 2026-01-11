(Dân trí) - Sau mưa lũ, cầu treo dân sinh tại xã Nam Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa) bị cuốn trôi, buộc người dân phải làm dây cáp hỗ trợ thuyền di chuyển, đưa người qua sông.