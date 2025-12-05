Video
video cùng chuyên mục

Người dân khu vực Bình Thuận lội nước thu hoạch thanh long

Nước lũ dâng cao hơn 1,5m, nhiều người dân khu vực Bình Thuận cũ (nay là tỉnh Lâm Đồng) lội nước thu hoạch thanh long.
Đọc thêm : Đêm không ngủ cứu người mắc kẹt nơi rốn lũ Hàm Thắng ở Lâm Đồng