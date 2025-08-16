Video
Người dân khổ sở “vượt chướng ngại vật” trên đường Thanh Bình

Người dân sinh sống trên đường Thanh Bình (phường Hà Đông) sống chung với con đường bị đào bới, bụi bặm khi trời nắng, lội bì bõm lúc trời mưa, lo sợ tai nạn.
