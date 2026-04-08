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Người dân Iran đổ ra đường ăn mừng "chiến thắng"

Sau khi lệnh ngừng bắn được công bố, người dân Iran đổ ra đường ăn mừng "chiến thắng" trước Mỹ và Israel.
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