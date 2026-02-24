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Người dân Hà Nội xếp hàng mua vàng trước ngày vía Thần tài

Dù 2 ngày nữa mới tới ngày vía Thần tài nhưng rất đông người dân Hà Nội đã tìm tới các cơ sở kinh doanh vàng để mua vàng lấy may.
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